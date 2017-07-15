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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Temmuz 2017

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri ile Şehitler Makamı'nın açılışını yapacak, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Meclis'teki anma törenleri ile Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(TBMM/13.00/İstanbul/21.15/23.15/TBMM/02.00/Ankara/05.00) 

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Anadolu Ajansı özel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yapacak.

(TBMM/12.00) 

- Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Özel Gündemli Toplantısı'na ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenlerine katılacak, Şehitler Makamı'nın açılışında bulunacak.

(TBMM/13.00/İstanbul/21.15/23.15) 

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı ile 16 Temmuz'un ilk saatlerinde düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

(TBMM/13.00/02.00) 

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gölbaşı Şelale Park Anıtı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/22.00) 

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği: ''Gençler Asla Unutmaz'' programına katılacak.

(Ankara/11.30) 

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında düzenlenecek 15 Temmuz etkinliklerine katılacak. (Ankara/19.00/20.00) 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Ankara Garı'ndaki 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne ve PTT Pul Müzesi'ndeki Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na, TÜRKSAT Şehitler Anıtı’nda Dua Okuması ve 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00/15.00/21.00) 

- Dünya genelindeki Türk temsilcilikleri ve vatandaşlarının, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.

(Londra/Brüksel/Mezar-ı Şerif/Lefkoşa/Washington/Sofya/İslamabad/Pretorya/Paris/Viyana/Doha/İslamabad/Berlin/Atina) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Genel Kurul, 15 Temmuz Özel Gündemi ile toplanacak, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde de anma törenleri yapılacak

(TBMM/13.00/02.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)

SPOR

1- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de devam ediyor.

(Edirne/10.00) 

2- Voleybolda Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Grup ikinci hafta maçları, Çin'de sürüyor.

- Türkiye, ikinci maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

(Macau/12.00)

3- Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams ile İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya gelecek.

(Londra/16.00)

 



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