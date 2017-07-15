İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

Avrupalı Türk Demokratlar Derneğinin (UETD) İngiltere şubesinin Londra’nın Walthamstow semtinde düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği, PKK yandaşları tarafından engellenmek istendi. PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UETD İngiltere şubesinin düzenlediği anma programı, Londra'nın kuzeyinde yer alan, Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Walthamstow bölgesindeki Walthamstow Belediye Sarayı'nda yapıldı.
Etkinlik, PKK yandaşları tarafından engellenmek istendi. PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmeye çalıştı.
İngiliz polisi, bina önünde biriken terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.
PKK yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.
Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, PKK yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da bir kişiyi gözaltına aldı.
Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.
Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini artırdı.
PKK yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.
Anma programına katılanlar, PKK yandaşlarının belediye yerleşkesinin ana girişini kapatması nedeniyle polis tarafından arka kapıdan çıkarıldı.
Etkinliğin bitiminde yerleşkeden ayrılıp ana caddeye çıkan Türk bir çiftin aracına saldıran örgüt yandaşları, polisin müdahalesinin ardından dağıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı saldırıda, araçta hasar olduğu görüldü.
FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı münasebetiyle düzenlenen program, dışarıdaki gerginliğe rağmen aksamadan devam etti.
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, ülkedeki çeşitli derneklerin temsilcileri ve her yaş grubundan çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Bilgiç de darbe teşebbüsünün, "Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kanlı terör eylemini teşkil etmesi bakımından benzersiz bir nitelik taşıdığını" anlattı.
UETD Genel Başkanı Sırakaya ise birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak, "Her türlü terörü ve teröristi lanetler ve ayağımızın altında biliriz. Terör örgütleri arasında hiçbir fark gözetmeksizin ister DEAŞ, ister El Kaide, ister PKK, ister YPG, ister FETÖ olsun, hepsini insanlığın ortak düşmanı biliriz." diye konuştu.
15 Temmuz gecesinde yaşananların kum sanatı performansıyla katılımcılara aktarıldığı programda ayrıca "Milletin İradesi" başlıklı bir video gösterimi yapıldı. Programda bazı katılımcılar da o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.
Ayrıca, etkinliğin düzenlendiği salonun girişinde darbe girişimi sırasında ve sonrasında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili fotoğraflardan oluşan sergi de izlenime sunuldu.
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