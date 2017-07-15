09:42, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

BM Venezuela için 'çok' endişeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela için her zamankinden daha fazla kaygı duyduklarını belirterek soruna siyasi çözüm bulunmasını istedi.

Guterres, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında, barış ve uzlaşma çağrısı yaptı.

"Venezuela için her zamankinden daha fazla endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Guterres, uluslararası toplumun ve kendisinin Venezuela için barış ve demokrasi dilediğini aktardı.

Ülkede iktidar ve muhalefetin acil olarak ulusal diyaloğa ihtiyacı olduğunu kaydeden Guterres, tarafların şiddet, fanatizm ve istismarı yok etmesi, uzlaşılan anayasal yönü korumaları gerektiğini belirtti.

Empozelerle çözümün gelmeyeceği uyarısı da yapan Guterres, "Tek çıkış yolu, temel haklara ve anayasal erklere saygı ve seçimdir. Çıkış yolunu Venezuelalılar kendileri bulmalı, uluslararası toplum da siyasi diyalog yoluyla bulunacak barışçı sonuçları desteklemeli. Sadece siyasi çözüm Venezuela'ya ümidi geri getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden olaylarda Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor. Muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.