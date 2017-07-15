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09:55, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

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15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilenler anısına Balkan coğrafyasında bazı camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, Hatim Duası yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenler, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova'da dualarla anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Gazi Hüsrev Bey Camii'nde dün akşam namazı sonrası mevlit programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Saraybosna Başimamı Ferid Dautovic, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan etkinlikte konuşan Dautovic, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin, Bosna Hersek için de önemli olduğunu vurguladı.

Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın dua ettirdiği, salavat ve ilahilerin de okunduğu program sonrası katılımcılara cami avlusunda lokum ikram edildi.

ÜSKÜP

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Mustafa Paşa Camisi'ndeki mevlit programında, Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil ile Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Türkiye'den gelen Yaşar Çuhadar, Nebi Yaşar ve Mustafa Altın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit ve ilahiler okundu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin vatanını seven halk tarafından akim bırakıldığını ifade etti.

Alkan, bu programda toplumun her kesiminden vatandaşın yer aldığını belirterek, onların Türkiye'ye olan sevdalarını ifade etmek için camilere akın ettiğini vurguladı.

KOSOVA

Kosova'nın Prizren şehrinde ise Prizren İslam Birliği ve Türkiye Diyaneti Vakfı Kosova Koordinatörlüğü tarafından Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak, Hatim Duası yapıldı. Camiyi dolduran Prizrenliler, 15 Temmuz'da şehit edilen vatandaşlar için dua etti.

Prizren Müftüsü Besim Berisha, programdaki konuşmasında, 15 Temmuz'da darbe girişiminin gerçekleştiği gece Kosovalıların sabaha kadar Türkiye için dua ederek namaz kıldığını, Türk halkıyla beraber gözyaşı döktüğünü hatırlattı.

O gece halkın iradesinin kazandığını dile getiren Berisha, "Tüm İslam dünyasının tek umudu olan Türkiye düşmesin diye dualarda buluştuk. Bu şunu gösteriyor; halkın duası ve direnişi her şeyin üstündedir." diye konuştu.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türk milletvekilleri Fikrim Damka, Müferra Şinik, Müftü Besim Berisha, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve onlarca vatandaş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna kadar yürüyerek binanın önüne şehitler anısına çelenk bıraktı.

 



İlgili Konular Balkanlar 15 Temmuz darbe girişimi
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