10:54, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Katar'dan Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gerekçesi ve nedeni ne olursa olsun Katar'ın, terör ve şiddet karşıtı bir tutum sergilediği vurgulanarak, Katif kentinde dün devriye aracını hedef alan silahlı saldırı kınandı.

Saldırıda hayatını kaybeden askerin ailesine ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralı diğer askere de acil şifa temennisinde bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde dün, son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı bildirilmişti