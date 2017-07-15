10:56, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı



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Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyanbölgesine düzenlediği hava harekatında 4 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün Avaşin-Basyan bölgesinde hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK üyesi, savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi. Bir havan mevzisi de içindeki mühimmatla imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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