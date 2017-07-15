ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit | FOTO

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentinde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okutuldu.
15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin birinci yılında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson'daki Mevlana Camisi'nde mevlit programı ve Türk restoranlarının yemek dağıtımıyla anıldı.
İmam Muhammet Gündoğdu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp ilahilerle devam etti. Programda şehitlik mertebesinin önemine değinen Gündoğdu, şehitler için dua ettirdi.
Gündoğdu, selaların bir milletin yeninden şahlanması ve değerleri etrafında kenetlenmesinin şahidi olduğunu dile getirdi.
Namazın ardından iki restoran tarafından yemek ikram edildi. Mevlana Camisi Derneği yöneticisi Hasan Ören ile iş adamları Ali Rıza Doğan, Mehmet Akçetin ve Hüseyin Bayram öncülüğünde verilen yemeğe bölgede yaşayan Türk toplumu üyeleri ile diğer ülkelerden Müslümanlar katıldı.
Aynı camide bu akşam da Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından mevlit okutulacak.
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