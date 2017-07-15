Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına tepki gösterdiği bildirildi.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in Aksa'yı ibadete kapatması kınanarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığı belirtildi.
Dışişleri kaynaklarının, "Aksa'nın kapatılmasının, ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu ve İsrail'in, Aksa ve Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabalarının kabul edilemeyeceğini" kaydettiği aktarılarak, uluslararası topluma Aksa'yı ibadete açması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunduğu duyuruldu.
İsrail polisi dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün dün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
İsrail polisi ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapatmış, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak surların 100 metre kadar ilerisine demir barikatlar kurmuştu.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kılmıştı.
Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti
ABD'nin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson kentinde şehitler anısına mevlit okutularak yemek verildi
Katar, Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilenler anısına Balkan coğrafyasında bazı camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, Hatim Duası yapıldı
BM Genel Sekreteri Guterres, "Venezuela için her zamankinden daha fazla endişe duyuyoruz" dedi
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu
DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, Amerikan uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye rejimine siyasi geçiş süreci ele alma çağrısında bulundu
Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, aksini tespit etmedikleri sürece DEAŞ elebaşısı Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaşadığını kabul edeceklerini söyledi
Hamas sözcüsü Kanu, "Hamas, Abbas'ın Kudüs'teki eylemi kınamasını kınıyor. Bu, halkımızın işgale karşı direniş hakkını kabul etmemek, milli iradenin dışına çıkmaktır." dedi.
İsrail hükümetinin bugün Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından güvenlik gerekçesiyle bir dizi önlem aldığı bildirildi
Katar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak cuma namazının kılınmasını engellemesini "şiddetle" kınadığını bildirdi
İsrail polisi gün içinde gözaltına aldığı Kudüs Müftüsü Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i serbest bıraktı
Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin, geçen aralık ayında ülkeden sınır dışı edilen Rus diplomatların yerine görevlendirilen diplomatlara vize vermediğini söyledi