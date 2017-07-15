Cemal Ragıp Derin vefat etti

Tunceli'de 12 Temmuz'da bulunan cesedin, geçen ay PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bugün ve yarınki (16 Temmuz) programı oldukça yoğun...
Uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulun ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.
Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti
Trabzon merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebi reddedildi