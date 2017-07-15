11:32, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Cemal Ragıp Derin vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi



Ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti. Ragıp Derin uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulunuyordu.



Son zamanlarında rahatsızlığı artan Ragıp Derin, tedavi gördüğü Denizli'deki hastahanede Cuma günü vefat etti.



Cemal Ragıp Derin'in cenazesi, bugün ikindiye müteakip Denizli'deki Merkez Üç Hilal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak mezarlığında defnedilecek.



Ragıp Derin'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

CEMAL RAGIP DERİN KİMDİR?





Cemal Ragıp Derin 1950'de Kocaeli'de doğdu. Hürriyet, Kelebek, Güneş, Türkiye Çocuk, Yeni Şafak, Çağrı gibi birçok gazetede karikatüristlik yaptı. Döneminde çok takip edilen çizgi romanları resimledi.

Yayınevleri için çeşitli kitapların resimlerini yaptı. Ragıp Derin geçen yıl TRT HABER'de yayınlanan Hattı Müdafaa Belgesellerinin bazı bölümlerinde de tarihi resimleri çizmişti.







