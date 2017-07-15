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12:24, 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Türkiye
Güncelleme: 11:55, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bugün ve yarınki (16 Temmuz) programı oldukça yoğun...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan TBMM Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri ile Şehitler Makamı'nın açılışını yapacak, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Meclis'teki anma törenleri ile Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılış törenine iştirak edecek.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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