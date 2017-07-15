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Mercedes 16 bin aracını geri çağıracak
Mercedes 16 bin aracını geri çağıracak

Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağrılacak araçların, Şubat 2012- Nisan 2013'de Çin'in ithal ettiği Mercedes A, B ve CLA sınıfı 16 bin 301 otomobili kapsadığını duyurdu.

Araçların, fren aksamlarındaki hattın kopmaya ya da aşınmaya eğilimli olması nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Mercedes-Benz'in otomobillerdeki arızaları ücretsiz onaracağı belirtildi.



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