ABD'de polisin vurduğu siyahinin ailesine 15 milyon dolar

ABD'nin Washington eyaletinde polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız siyahinin ailesine yaklaşık 15 milyon dolar tazminat ödenecek.
Seattle Times'ın haberine göre, Federal Mahkeme, 2013 yılında keskin nişancı Çavuş Brian Markert tarafından polisle arasında çıkan tartışma sırasında vurularak öldürülen Leonard Thomas'ın (30) ailesine yaklaşık 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Habere göre, federal jüri, aile kavgasına polisin müdahalesiyle büyüyen olay sırasında 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürülen Thomas'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
7 kişiden oluşan jüri, polislerin Thomas'ın oğlunu kalkan olarak kullandığı veya pazarlık malzemesi yaptığına ilişkin iddialarını reddetmiş oldu.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde de federal mahkeme, 2 polis tarafından öldürülen bir kadının ailesine 7 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.
Madison kentinde 3 yıl önce yaşanan olayda, erkek arkadaşıyla kavga eden Ashley DiPiazza (26) elindeki tabancayla kendisini eve kilitlemiş, kadına müdahale etmek için olay yerine gelen polislerden 2'si, girdikleri evde kadını vurarak öldürmüştü.
Çin'in Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu
Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.
İsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi
Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında sağlanan barış, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali'yle kutlanacak.
Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Yusuf, Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen, ABD'nin ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararı almasının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi
ABD'de federal mahkeme, polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız adamın ailesine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti
Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi
Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti
ABD'nin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson kentinde şehitler anısına mevlit okutularak yemek verildi
Katar, Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilenler anısına Balkan coğrafyasında bazı camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, Hatim Duası yapıldı
BM Genel Sekreteri Guterres, "Venezuela için her zamankinden daha fazla endişe duyuyoruz" dedi
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu
DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, Amerikan uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye rejimine siyasi geçiş süreci ele alma çağrısında bulundu
Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi