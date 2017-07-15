TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

Genel Kurul, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsmail Kahraman, açılış konuşmasını yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul da yer alıyor.
Başbakan Yıldırım, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur" dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim." dedi.
FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Çin, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Azerbaycan'da anma törenleri düzenlendi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi
TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
Tunceli'de 12 Temmuz'da bulunan cesedin, geçen ay PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bugün ve yarınki (16 Temmuz) programı oldukça yoğun...
Uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulunan ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.