13:58, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı





TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genel Kurul, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsmail Kahraman, açılış konuşmasını yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul da yer alıyor.

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