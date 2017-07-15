Kolombiya'daki barış Türkiye'de de kutlanacak

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan anlaşmayla sağlanan barış, 18-30 Temmuz tarihlerinde İzmir, Ankara ve İstanbul'da da kutlanacak.
Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, FARC ile yapılan barış anlaşmasını kutlamak için 18-23 Temmuz'da İzmir, 19-30 Temmuz'da Ankara ve 25-30 Temmuz'da İstanbul'da Kolombiya Kültür Festivali düzenleyecek.
Film gösterimleri, fotoğraf sergisi ve Colombian All Stars dans grubunun akrobatik Salsa performasını kapsayan festivalle, Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan anlaşmayla ülkede başlayan barış süreci Türkiye'de de kutlanacak.
Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Kolombiya Festivali ile barışa dair sevinç ve coşkularını Türk halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi.
Büyükelçilik tarafından düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali, İzmir'de 18 Temmuz'da başlayacak.
Festival kapsamında Nicolas Van Hemerlyck'in "Amazing Amazon" adlı fotoğraf sergisinin yanı sıra Kolombiya sinema tarihinin önde gelen filmlerinden "Gabo: The Magic of Reality", "Colombia Wild Magic", "The Wind Journeys", "Land and Shade" ve "Embrace of the Serpent"in gösterimi yapılacak.
Festival İzmir'de 23 Temmuz'a kadar devam edecek ve fotoğraf sergisi festival boyunca açık olacak.
Ankara'da ise 19 Temmuz'da Ulusal Gün Kutlamasıyla açılışı yapılacak festivalde aynı sergi ve filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, Colombian All Stars dans grubu 22 Temmuz'da Ankara'da akrobatik bir Salsa performansı sergileyecek.
İstanbul'da ise yine Ulusal Gün Kutlamasıyla 25 Temmuz'da başlayacak festivalde fotoğraf sergisi ve filmler ziyaretçilerini ağırlayacak.
Colombian All Stars grubunun İstanbul'daki akrobatik Salsa dans gösterisi ise 29 ve 30 Temmuz'da olacak.
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