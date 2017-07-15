Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:35, 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Güncel
14:23, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüdolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi.

İİT'den yapılan açıklamada, geçen yılki darbe girişiminin tekrar güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de İİT 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Ekim 2016'daki toplantısında alınan kararı hatırlattı.

Useymin, Türk hükümeti ve halkının, ülkede yaşanan zorluklarla mücadelede daha da başarılı olması temennisinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), terör örgütü ilan edilmiş, üye devletlere yönelik terörün her şekil ve tezahürüne karşı mücadelede iş birliği çağrısında bulunulmuş, FETÖ'nün Türk anayasası, hükümeti ve halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi şiddetle kınanmıştı. 



İlgili Konular İslam İşbirliği Teşkilatı 15 temmuz 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Yıldırım Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü
Yıldırım: Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü

Başbakan Yıldırım, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur" dedi
Bahçeli Devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim
Bahçeli: Devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim." dedi.
Dünyada 15 Temmuz etkinlikleri FOTO
Dünyada 15 Temmuz etkinlikleri | FOTO

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Çin, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Azerbaycan'da anma törenleri düzenlendi.
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi
TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı
TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
PKK tarafından kaçırılan Necmettin öğretmenden acı haber
PKK tarafından kaçırılan Necmettin öğretmenden acı haber

Tunceli'de 12 Temmuz'da bulunan cesedin, geçen ay PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bugün ve yarınki (16 Temmuz) programı oldukça yoğun...
Cemal Ragıp Derin vefat etti
Cemal Ragıp Derin vefat etti

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulunan ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti
TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı
TSK'dan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları geri alındı
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları geri alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı
692 sayılı KHK yayımlandı
692 sayılı KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın katil zanlısı tutuklandı
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın katil zanlısı tutuklandı

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı
7 bin 84 üniversite adayının LYS sonucu yeniden hesaplandı
7 bin 84 üniversite adayının LYS sonucu yeniden hesaplandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Erdoğan'a suikast girişimi davası pazartesi devam edecek
Erdoğan'a suikast girişimi davası pazartesi devam edecek

Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
quot Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin quot
"Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.

Haberler

Yıldırım: Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü
Yıldırım Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü

Bahçeli: Devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim
Bahçeli Devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim

Dünyada 15 Temmuz etkinlikleri | FOTO
Dünyada 15 Temmuz etkinlikleri FOTO

TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı
TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı

ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit | FOTO
ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit FOTO

15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı

İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 