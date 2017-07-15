Hayal Perdesi’nin 59. Sayısı Çıktı!

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi
Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 59. sayısı çıktı. Yeni sayının dosya konusu, internet dizileri.
Yeni Mecra Yeni Sorular
Dosya bölümünde gitgide daha çok ilgi gören internet dizileri üzerine düşündük. Online dizi kanallarının açıldığı, Onur Ünlü, Kutluğ Ataman gibi yönetmenlerin de online kanallara rağbet gösterdiği bu dönemde internet dizileriyle dikkat çeken Elif Eda Karagöz, Seyit Mehmet Yıldız ve Marie C.’ye projelerini, internetin getirdiği imkânları ve değişen seyirci profilini sorduk. Yeni bir mecra olarak yönetmenlere heyecan veren internete dair soruşturmamızı gelecek sayılarda devam ettirmek istiyoruz.
Kara Büyü filminin kapağa taşındığı son sayıda “Güney Kore Japonya’ya Karşı” başlıklı yazıda, 2016 yılında çekilen ve Kore-Japon ilişkilerine dair göndermeler içeren üç Güney Kore filmini inceledik. Karanlık Görev, Hizmetçi ve Kara Büyü filmlerini ülkenin karanlık geçmişiyle yüzleşmesi bağlamında ele aldık.
Derginin Vizyonsayfalarında Genç Karl Marx, Aşk ve Savaş, Zombi Ekspresi ve Vizyon Ötesibölümünde Abbas Kiyarüstemi ile 76 Dakika, 15 Saniye filmlerini değerlendirdik.
Söyleşi sayfalarında, Amerika’da en çok seyredilen Türk filmi olan Kedi üzerine, yönetmeni Ceyda Torun ile konuştuk.
Açık Alan’da Ömer Lütfi Akad’ın Göç Üçlemesi ve Nuri Bilge Ceylan’ın Taşra Üçlemesi üzerinden, yetmişlerden bugüne değişen taşra imgesini inceledik.
Belgesel Odası’nda TRT World için A Day with... isimli bir belgesel dizisi çeken Musab Gündüz konuğumuz oldu.
Sinema sezonunun kapandığı ve dizi seçeneklerinin öne çıktığı yaz günlerinde piyasaya çıkan 59. sayının Uzaktan Kumanda sayfalarında iki diziye yer verdik: İçerde ve American Gods.
Edebiyattan Sinemaya’da Orhan Pamuk’un yazıp Ömer Kavur’un yönettiği Gizli Yüz’ü, Retro’da Yeşilçam’ın en acayip korku filmlerinden Ölüler Konuşmaz ki’yi ele aldık.
Bin bir kılığa giren oyunculara ayırdığımız Metamorfoz’un bu sayıdaki konuğu Jim Carrey.
Kitaplık sayfalarında ‘Kuyu’da Bir Yönetmen Metin Erksan var.
Neden Film Seyrediyoruz bölümünün misafiri ise öykücü ve editör Zeynep Delav.
BİSAV Bünyesinde yayın hayatına devam eden Hayal Perdesinin bu sayısında ağırlıkta olarak internet dizleri konu edinyor
Sosyolog Nazife Şişman ile, dijital çağda kurgulanan kimlikleri, gözetlenme ve dikizlemeyi, 7/24 çevrim içi olmayı bütün bunların eşliğinde dijital çağda Müslüman kalabilmenin mümkünlüğünü 'Dijital Çağda Müslüman Kalmak kitabı' üzerinden konuştuk.
Nihayet ve Temmuz dergilerinde görev değişikliği.... Kamil Eşfak Berki'nin ani rahatsızlığı...Alparslan Babaoğlu'nun emek mahsülü eseri... Mehmet Doğan ve Sezai Karakoç'un dikkat çekici yazıları ile geçtiğimiz haftanın dikkat çekici havadislerini M. Murtaza Özeren derledi
Sanatkâr dedelerimizin ‘Cismânî âletlerle icra edilen ruhânî mühendislik’ şeklinde tarif ettikleri hat sanatında 25 yılını geride bırakan Hattat Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat adını verdiği üçüncü kişisel sergisi ve sanat serencamı, yolculuk; yol/vuslat ve keşifle telif edilebilir
"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un "Tefsir-i Şerif"iyle başlayan cilt, 5 Eylül 1912 - 6 Mart 1913 tarihindeki sayıları kapsıyor ve o dönemin siyasi - ekonomik gelişmelerine ışık tutuyor
Sıcak yaz günlerinin insanları bunalttığı bir dönemde dergilerin Temmuz sayıları okuyucularına zihni manada açılım sağlayacak verimi bir kültür iklimi sunuyor
Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören tarihi Sirkeci Garı’nda kurulan Antika Festivali’ni okuyucularımız için ziyaret etti.
Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 5 Temmuz'da İtalya'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Hatice Kübra Karadeniz Ali Haydar Haksal'ın Aradan Geçen Uzun Yıllar kitabını yazdı
Konya Selçuklu ilçe belediyesi tarafından turizme kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi kendine özgü tasarımıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliğini haiz.
Osmanlı sultanları 'Hâdimü’l-Haremeyn eş-Şerîfeyn' (Haremeyn’in Hizmetçileri) unvanını almalarıyla birlikte hadimi oldukları beldelere çok güzel katkılar sağlamışlardır.
Körfez Ülkelerinden Katar'ı geçmişten günümüze daha iyi anlayabilmek için hangi kitapları okumak faydalı olur ?
İbrahim Ethem Gören, hat hocası Mahmut Şahin ile hayır sergileri ve Benin Hattat Hafız Osman Camii özelinde hasbihal etti
Sadullah Yıldız İstanbul'daki tarihi binaların kapılarında yazılı olan 'Maşallah', 'Ya Hafız' gibi ibarelerin yazılı olduğu kitabelerin bir bölümünü dikkatlerimize sunuyor
Bursa'da, 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa başlayan 37 yaşındaki Özgür Ulus, kaybolmaya yüz tutan bazı meslek ve sanat dalları için ahşap malzeme sağlıyor.
Osmanlıca'nın dijital platformda uluslararası erişilebilirliğine katkı sunmak amacıyla geliştirilen yazılım, el yazması metinlerin daha hızlı okunmasını sağlıyor