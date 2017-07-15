14:55, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Hayal Perdesi’nin 59. Sayısı Çıktı!

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 59. sayısı çıktı. Yeni sayının dosya konusu, internet dizileri.

Yeni Mecra Yeni Sorular

Dosya bölümünde gitgide daha çok ilgi gören internet dizileri üzerine düşündük. Online dizi kanallarının açıldığı, Onur Ünlü, Kutluğ Ataman gibi yönetmenlerin de online kanallara rağbet gösterdiği bu dönemde internet dizileriyle dikkat çeken Elif Eda Karagöz, Seyit Mehmet Yıldız ve Marie C.’ye projelerini, internetin getirdiği imkânları ve değişen seyirci profilini sorduk. Yeni bir mecra olarak yönetmenlere heyecan veren internete dair soruşturmamızı gelecek sayılarda devam ettirmek istiyoruz.

Kara Büyü filminin kapağa taşındığı son sayıda “Güney Kore Japonya’ya Karşı” başlıklı yazıda, 2016 yılında çekilen ve Kore-Japon ilişkilerine dair göndermeler içeren üç Güney Kore filmini inceledik. Karanlık Görev, Hizmetçi ve Kara Büyü filmlerini ülkenin karanlık geçmişiyle yüzleşmesi bağlamında ele aldık.

Derginin Vizyonsayfalarında Genç Karl Marx, Aşk ve Savaş, Zombi Ekspresi ve Vizyon Ötesibölümünde Abbas Kiyarüstemi ile 76 Dakika, 15 Saniye filmlerini değerlendirdik.

Söyleşi sayfalarında, Amerika’da en çok seyredilen Türk filmi olan Kedi üzerine, yönetmeni Ceyda Torun ile konuştuk.

Açık Alan’da Ömer Lütfi Akad’ın Göç Üçlemesi ve Nuri Bilge Ceylan’ın Taşra Üçlemesi üzerinden, yetmişlerden bugüne değişen taşra imgesini inceledik.

Belgesel Odası’nda TRT World için A Day with... isimli bir belgesel dizisi çeken Musab Gündüz konuğumuz oldu.

Sinema sezonunun kapandığı ve dizi seçeneklerinin öne çıktığı yaz günlerinde piyasaya çıkan 59. sayının Uzaktan Kumanda sayfalarında iki diziye yer verdik: İçerde ve American Gods.

Edebiyattan Sinemaya’da Orhan Pamuk’un yazıp Ömer Kavur’un yönettiği Gizli Yüz’ü, Retro’da Yeşilçam’ın en acayip korku filmlerinden Ölüler Konuşmaz ki’yi ele aldık.

Bin bir kılığa giren oyunculara ayırdığımız Metamorfoz’un bu sayıdaki konuğu Jim Carrey.

Kitaplık sayfalarında ‘Kuyu’da Bir Yönetmen Metin Erksan var.

Neden Film Seyrediyoruz bölümünün misafiri ise öykücü ve editör Zeynep Delav.