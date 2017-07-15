Dünyada 15 Temmuz etkinlikleri | FOTO

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Çin, Pakistan, Malezya ve Endonezya'da anma törenleri düzenlendi.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin yerleşkesindeki anma törenine Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin'in Dışişleri, Kamu Güvenliği, Adalet bakanlıkları ile Polis Üniversitesinden yetkililerin yanı sıra bazı Türk misyon temsilcileri katıldı.
Törende, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Ersoy, FETÖ tarafından Türkiye'deki anayasal düzeni hiçe sayarak yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
"Türkiye, 15 Temmuz'da yabancı düşmanlarından bile görmediğini kendi içindeki hain FETÖ tarafından görmüştür." ifadesini kullanan Ersoy, FETÖ'nün Türk milletinin temsil edildiği parlamentoya bomba yağdıracak kadar alçak ve hain bir örgüt olduğunun altını çizdi.
Ersoy, darbe girişiminin Türk milletinin dik duruşu ve demokrasiye bağlılığı sayesinde defedildiğini söyleyerek, milletin omuzlarında yükselen demokrasi adına bu günün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki anma töreni de saygı duruşunda bulunulması, iki ülke marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi süreci ve sonrasında Türkiye’ye desteği dolayısıyla Pakistan halkına ve hükümetine teşekkür etti.
Pakistan parlamentosunun da Türk halkı ve hükümetinin yanında durduğunu anımsatan Girgin, "Pakistan parlamentosunun her iki kanadı ayrı ayrı Türk halkının demokrasi yanlısı direnişine destek kararlarını oy birliğiyle kabul etti. Pakistan, dünyada 15 Temmuz sonrasında parlamento kararıyla Türkiye’ye destek veren tek ülke oldu." diye konuştu.
Endonezya'da Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğindeki şehitleri anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz’ün ev sahipliğindeki törene, Endonezya’daki birçok Türk katıldı.
Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye karşı yapılan darbe girişiminin başarısız olmasındaki etkenin birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi olduğunu belirterek, FETÖ ile mücadelede de bu birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Malezya'da ise Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğindeki anma törenine Türkler büyük ilgi gösterdi.
Tören, bir Türk vatandaşınca şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Başak Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Çocuklarımıza, Malezyalı dostlarımıza Türkiye'de neler olduğunu, devletin ve milletin bütünlüğünün nasıl korunduğunu anlatarak o tarihi günü unutturmamalıyız." dedi.
Azerbaycan'da, Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.
Bakü'deki Haydar Camisi'nde düzenlenen etkinliğe KMİ Başkanı Allahşükür Paşazade, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte vatan uğrunda canlarını feda eden şehitler için dualar edildi, gazilere acil şifalar dilendi.
KMİ Başkanı Paşazade, Türkiye karşıtı atılan her adımı Azerbaycan'a karşı atılmış olarak kabul ettiklerini, dolayısıyla Türk halkını ve seçilmiş yönetimini desteklediklerini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin bazı devletler ve güçler tarafından hazmedilemediğini vurgulayan Paşazade, "Biz de 20 Ocak 1920'de feci olaylar yaşamıştık. Fakat bize kurşun atanın Sovyet Rus ordusu olduğunu biliyorduk. Maalesef düşman, Türkiye'de Türk'ü Türk'e karşı koydu. 250 insan şehit oldu. Bugün İslam aleminde, Ortadoğu'da yaşananlar, Batı ülkelerinin İslamı gözden düşürmek için yaptığı fitnedir. FETÖ, arkasında bazı güçler olmasaydı kendi başına FETÖ olamazdı. Tehlike bugün de devam ediyor. Aynı tehlikenin gelecekte yaşanmaması için Türk halkıyla birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.
Başbakan Yıldırım, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur" dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim." dedi.
FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Çin, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Azerbaycan'da anma törenleri düzenlendi.
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