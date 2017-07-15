Iraklı sivillere yönelik ihlaller için soruşturma talebi

Irak'taki Sünniler, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması sırasında güvenlik güçlerince işlenen sivillere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep ediyor.
Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki döneminde çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında yakalama kararı çıkarılan ve Bağdat'a gidemeyen Sünnilerin önde gelen siyasetçileri, AA muhabirine Musul kent merkezinde yaşanan sivil ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Ürdün'de ikamet eden eski Maliye Bakanı ve Sünni liderlerden Rafi İsavi, güvenlik güçleri ve onlara destek veren milis grupların, Musul kent merkezi ve Sünnilerin yoğun olduğu diğer kentlerde sivillere karşı birçok ihlallerde bulunduğunu ifade etti.
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda resmi güvenlik güçlerinin yanı sıra milis gruplarının da yer aldığını hatırlatan İsavi, özellikle sivillerin milis gruplar tarafından kendilerine yöneltilen haksız ithamlardan dolayı çeşitli saldırılara maruz kaldığını söyledi.
"Musul kent merkezi dışında, DEAŞ'tan geri alınan tüm illerde bu ihlaller maalesef yaşandı" diyen İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.
İsavi, DEAŞ'tan alınan kentlerde resmi güvenlik güçlerinin dışındaki tüm milis grupların çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte artık itibar edilen ve herkes tarafından benimsenen emniyet güçleri bölgeye sevk edilmelidir." diye konuştu.
Ülkedeki en güçlü Sünni cephe olan Güçler Birliği Koalisyonu Başkanlık Konseyi üyesi ve Musul'daki Şemmar Aşireti Şeyhi Vazih Malik es-Sadid de terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Sünnilere karşı işlenen tüm suçların incelenmesi gerektiğini kaydetti.
Sadid, "Sivillerin korunması, Irak merkezi hükümetinin sorumluluğundadır. İhlal yapan milis ve diğer güvenlik güçlerinin tutuklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Güçler Birliği Koalisyonu Politbüro üyesi ve Musullu Fahid Mevlud Muhlis ise Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Musul'da" yaklaşık 5 bin sivilin cesedinin hala enkaz altında olduğunu iddia etti.
Sivillere karşı birçok ihlalin yaşandığını dile getiren Muhlis, "Enkaz altındaki siviller de bu durumun örneğidir." dedi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin 10 Temmuz'da Musul kent merkezinin DEAŞ'tan tamamen geri alındığını duyurmasından sonra "DEAŞ militanı" oldukları iddiasıyla bazı silahsız kişilerin kurşuna dizildiğini gösteren videolar sosyal medyada yer almıştı.
Çin'in Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu
Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.
İsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi
Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında sağlanan barış, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali'yle kutlanacak.
Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Yusuf, Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen, ABD'nin ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararı almasının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi
ABD'de federal mahkeme, polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız adamın ailesine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti
Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi
Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti
ABD'nin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson kentinde şehitler anısına mevlit okutularak yemek verildi
Katar, Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilenler anısına Balkan coğrafyasında bazı camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, Hatim Duası yapıldı
BM Genel Sekreteri Guterres, "Venezuela için her zamankinden daha fazla endişe duyuyoruz" dedi
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu
DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, Amerikan uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye rejimine siyasi geçiş süreci ele alma çağrısında bulundu
Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi