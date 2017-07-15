Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:35, 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Irak
15:46, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Iraklı sivillere yönelik ihlaller için soruşturma talebi
Iraklı sivillere yönelik ihlaller için soruşturma talebi

Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'taki Sünniler, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması sırasında güvenlik güçlerince işlenen sivillere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep ediyor.

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki döneminde çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında yakalama kararı çıkarılan ve Bağdat'a gidemeyen Sünnilerin önde gelen siyasetçileri, AA muhabirine Musul kent merkezinde yaşanan sivil ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ürdün'de ikamet eden eski Maliye Bakanı ve Sünni liderlerden Rafi İsavi, güvenlik güçleri ve onlara destek veren milis grupların, Musul kent merkezi ve Sünnilerin yoğun olduğu diğer kentlerde sivillere karşı birçok ihlallerde bulunduğunu ifade etti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda resmi güvenlik güçlerinin yanı sıra milis gruplarının da yer aldığını hatırlatan İsavi, özellikle sivillerin milis gruplar tarafından kendilerine yöneltilen haksız ithamlardan dolayı çeşitli saldırılara maruz kaldığını söyledi.

"Musul kent merkezi dışında, DEAŞ'tan geri alınan tüm illerde bu ihlaller maalesef yaşandı" diyen İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.

İsavi, DEAŞ'tan alınan kentlerde resmi güvenlik güçlerinin dışındaki tüm milis grupların çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte artık itibar edilen ve herkes tarafından benimsenen emniyet güçleri bölgeye sevk edilmelidir." diye konuştu.

Ülkedeki en güçlü Sünni cephe olan Güçler Birliği Koalisyonu Başkanlık Konseyi üyesi ve Musul'daki Şemmar Aşireti Şeyhi Vazih Malik es-Sadid de terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Sünnilere karşı işlenen tüm suçların incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Sadid, "Sivillerin korunması, Irak merkezi hükümetinin sorumluluğundadır. İhlal yapan milis ve diğer güvenlik güçlerinin tutuklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

5 BİN SİVİLİN CESEDİ ENKAZ ALTINDA İDDİASI

Güçler Birliği Koalisyonu Politbüro üyesi ve Musullu Fahid Mevlud Muhlis ise Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Musul'da" yaklaşık 5 bin sivilin cesedinin hala enkaz altında olduğunu iddia etti.

Sivillere karşı birçok ihlalin yaşandığını dile getiren Muhlis, "Enkaz altındaki siviller de bu durumun örneğidir." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin 10 Temmuz'da Musul kent merkezinin DEAŞ'tan tamamen geri alındığını duyurmasından sonra "DEAŞ militanı" oldukları iddiasıyla bazı silahsız kişilerin kurşuna dizildiğini gösteren videolar sosyal medyada yer almıştı.



İlgili Konular DEAŞ ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Çin'deki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü
Çin'deki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü

Çin'in Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu
Iraklı sivillere yönelik ihlaller için soruşturma talebi
Iraklı sivillere yönelik ihlaller için soruşturma talebi

Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.
İşgal güçleri Mescid-i Aksa yı bugün de kapattı
İşgal güçleri Mescid-i Aksa’yı bugün de kapattı

İsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi
Kolombiya'daki barış Türkiye'de de kutlanacak
Kolombiya'daki barış Türkiye'de de kutlanacak

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında sağlanan barış, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali'yle kutlanacak.
Sudan özel sektöründe 'ABD' hayal kırıklığı
Sudan özel sektöründe 'ABD' hayal kırıklığı

Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Yusuf, Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen, ABD'nin ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararı almasının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi
ABD'de polisin vurduğu siyahinin ailesine 15 milyon dolar
ABD'de polisin vurduğu siyahinin ailesine 15 milyon dolar

ABD'de federal mahkeme, polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız adamın ailesine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti
Mercedes 16 bin aracını geri çağıracak
Mercedes 16 bin aracını geri çağıracak

Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi
Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama
Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama

Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti
ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit FOTO
ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit | FOTO

ABD'nin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson kentinde şehitler anısına mevlit okutularak yemek verildi
Katar'dan Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama
Katar'dan Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

Katar, Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu
15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da dualarla anıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilenler anısına Balkan coğrafyasında bazı camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, Hatim Duası yapıldı
BM Venezuela için 'çok' endişeli
BM Venezuela için 'çok' endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres, "Venezuela için her zamankinden daha fazla endişe duyuyoruz" dedi
İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu
DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı Ebu Sayed öldürüldü
DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı Ebu Sayed öldürüldü

DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, Amerikan uçaklarınca düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
BM'den Esed rejimine 'siyasi süreç' çağrısı
BM'den Esed rejimine 'siyasi süreç' çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye rejimine siyasi geçiş süreci ele alma çağrısında bulundu
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi

Haberler

DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı Ebu Sayed öldürüldü
DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı Ebu Sayed öldürüldü

Paris ve Brüksel'deki saldırı girişimlerini DEAŞ üstlendi
Paris ve Brüksel'deki saldırı girişimlerini DEAŞ üstlendi

Malatya'da eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı
Malatya'da eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

Konya'daki operasyonda 5 DEAŞ üyesi öldürüldü | FOTO
Konya'daki operasyonda 5 DEAŞ üyesi öldürüldü FOTO

Kerkük'teki Araplar Havice'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyor
Kerkük'teki Araplar Havice'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyor

Trump'tan Musul açıklaması
Trump'tan Musul açıklaması

Townsend: DEAŞ’a karşı önümüzde daha zor bir savaş var
Townsend DEAŞ a karşı önümüzde daha zor bir savaş var

İbadi, DEAŞ'ın çöktüğünü Musul'dan ilan etti
İbadi DEAŞ'ın çöktüğünü Musul'dan ilan etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 