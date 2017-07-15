Güncelleme: 16:18, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Çin'deki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü





Çin'in Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'in kuzeybatısındaki Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, bir kişi kayboldu. Şinhua ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar Cilin'de sel ve heyelanlara neden oldu. Sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 120 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. 13 vilayette etkili olan yağışların yarattığı olumsuzluklardan yaklaşık 320 bin kişi etkilendi. Afetten en çok etkilenen Yongci vilayetinde elektrik, gaz ve su kesintisi yaşandığı, karayolu ulaşımının neredeyse tamamen durduğu kaydedildi.

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