Yıldırım: Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü

Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bugünün, 15 Temmuz 2017 Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu anımsattı.
"Türkiyemizin en karanlık, en uzun gecesini aydınlık bir sabaha, düşman işgalini millet destanına dönüştüreli tam bir yıl oldu." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Eğer burada yeniden bir araya gelebiliyorsak bunu 250 kahraman şehidimize 2 bin 193 kahraman gazimize ve büyük Türk milletine borçluyuz. Vatan size minnettardır. 15 Temmuz bu milletin düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya devletlerine 'bir millet nasıl olur, bir vatan nasıl korunur' dersinin verildiği gündür. 15 Temmuz, milli iradenin tecelligahı bombalanırken milli iradenin teslim alınamayacağınının yedi düvele ilan edildiği gündür."
Yıldırım, "Korkma" sözcüğü ile başlayan İstiklal Marşı'nın her satırının 15 Temmuz gecesinde yeniden yazıldığını söyledi.
Milletin korkmadığını, zira zaferin korkmayanlara ait olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:
"O gece milletim kükreyip sel oldu, bendini çiğneyip aştı, dağları yırtıp, enginlere sığmayıp meydanlara taştı. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar, milletine, vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkmak üzere 2. kurtuluş mücadelesini başlattı. 15 Temmuz gecesi ihanetin en şiddetlisini yaşadık. 15 Temmuz gecesi destanların da en güzelini yazdık. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hamza'ya 'yürüyüşün ölümü korkutuyor' demişti. O gece bu milleti Hazreti Hamza gibi gördüm. Dostuna nam, düşmanına korku saldı. Bu vatan 'benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var' diyenlerindir, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bu vatan, ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan huduta koşanlarındır."
İstiklalin muhakkak ki bir bedelinin var olduğunu belirten Yıldırım, Türk milletinin bu bedeli bir değil binlerce kez ödediğini söyledi.
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan tarihlerinin Türk demokrasi tarihinin utanç vesikaları olduğunun altını çizen Yıldırım, "Ama 15 Temmuz hepsinden daha farklıydı. İlk kez TBMM, aziz Türk milleti darbelere boyun eğmedi. Gerçek anlamda 'yeter söz milletindir' dedi. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda "ya istiklal ya ölüm" diyerek vatanını savunan Gazi Meclisin, 15 Temmuz'da bir kez daha "ya istiklal ya ölüm" andını içerek verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ikinci kez gaziliği hak ettiğini söyledi.
"Kuşkusuz Gazi millete gazi Meclis yakışır." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O gece bu yüce çatı bombalar altında sarsılırken, milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı, hep beraber demokrasiye ve ülkemize sahip çıktı. Adete, bir savaş ortamında ölümüne, demokrasi, milli irade nöbeti tuttu, bombaların altında Meclisi terk etmedi. Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp, o gece Meclisine, ölümüne sahip çıktı. Milletvekillerimiz nasıl o gece milli iradeye davetsiz çıktıysa, 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalı. O gece milletin kahraman evlatları ellerinde bayrak, dillerinde 'Allah Allah' nidalarıyla, ezanlarla, salalarla ölüme koştu.
O gece; Ahmet, Mehmet yoktu, Ayşe, Fatma yoktu; 80 milyonun adı vatandı, bayraktı, istiklaldi. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyen gafiller, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi zannetti? 1920'de işgal edemediğiniz milletin Meclisini 2016'da yerle bir edeceğinizi mi zannettiniz? O halde siz bu aziz milleti hiç tanımamışsınız. Şunu unutmayın ki siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Size kelepçeler vuruldukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Çanakkale'deki 15'lilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular. Anadolu topraklarına nasıl da layık oldu? Allah hepimizden, milletimizden razı olsun."
Başbakan Yıldırım, milletin o gece Türk olmayı onur, Müslümanlığı gurur sayarak, "Bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrak altında saf tutarım'" diyen Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetine uygun, kendine yakışanı yaptığını kaydetti.
"Her şeyi affedin ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin" diyen Hz. Ali'nin vasiyetinin yerine getirildiğini belirten Yıldırım, "Bu caniler hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaklardır." dedi.
Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin; milletiyle, devletiyle, ordusuyla bir bütün olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu gerçeğe rağmen, bir ayrılık rüyası ile yanıp tutuşanların hizmet ettiği karanlık çevreler, bir kez daha bu milletin sağduyusu ile kaybolmuştur. Türk ordusu bugün, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur. Unutulmasın ki Türkiye her inançtan, her mezhepten, her kültürden oluşan bir devlettir. Gelecek nesillere; ekonomisiyle, özgürlük ve demokrasisiyle, dev hizmet ve eserleriyle büyüyen bir Türkiye'yi bırakmamıza hiçbir güç mani olamayacaktır.
FETÖ'nün ağzı ile konuşanlar, 15 Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü ruhlarla bir aradalar. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Türk milleti önünde saygıyla bir kez daha eğiliyor, milli iradeye ölümüne sahip çıkan milletimi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Milleti için, bayrağı için, vatanı için, devleti için canını seve seve veren tüm şehitlerimizle birlikte, 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmet, minnet, şükranla anıyor; gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Allah böyle karanlık geceyi bir daha ülkemize yaşatmasın."
Başbakan Yıldırım, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur" dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim." dedi.
FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Çin, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Azerbaycan'da anma törenleri düzenlendi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk halkına dayanışma mesajı gönderdi
TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
Tunceli'de 12 Temmuz'da bulunan cesedin, geçen ay PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bugün ve yarınki (16 Temmuz) programı oldukça yoğun...
Uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulunan ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı
Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 692 Sayılı KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına pazartesiye kadar ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün mensubu olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş, 2 bin 193 vatandaşım yaralı. Bunların yarasını kim saracak acaba, 250 şehidimi kim geri getirecek?" dedi.