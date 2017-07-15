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LYS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
LYS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen LYS'ye giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LYS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" adresinden adayların bilgisine sunuldu.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya cevabı da inceleyebilecekler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.



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