17:47, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Irak'ta Sünni imam kaçırıldı



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Irak'ın Enbar ilinde, Sünni bir imam Şii milislerce kaçırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Enbar ilinde, Sünni bir imamın Şii milislerce kaçırıldığı bildirildi. Irak Müslüman Alimler Birliği Kültür ve Basın Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Felluce'ye bağlı Neimiyye ilçesindeki İmam Zeynelabidin Camisi İmamı Ali Mihebis el-Basri, Ketaib İmam Ali milis gücü tarafından silah zoruyla bilinmeyen yere götürüldü." ifadeleri kullanıldı. Bu olayın, "insanlara yardım sunan, iyi tavsiyelerde bulunan cami imam ve hatiplerini hedef alan eylemlerin" devamı olduğu vurgulanan açıklamada, böylece imamları toplumun ıslahı görevinden uzaklaştırmanın amaçlandığı kaydedildi.

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