17:52, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Katar'da





Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile başkent Doha'da bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.