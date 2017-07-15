15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.
FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya mekan olacak.
Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.
Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.
Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor.
Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi.
Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru hareket etti.
Öte yandan, Türk Kızılayı bölgede konuşlandırdığı tırlardan vatandaşlara su dağıtıyor.
Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için parkların içinde kurdukları küçük çadırlarda yürüyüş saatini bekledi.
Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor.
Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.
Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyor.
Bu arada, vatandaşların yürüdüğü D-100 Karayolu'na çıkan ara yolların girişleri kamyonlarla kapatıldı.
Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürümeye başladı.
Başkentte 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında yapılacak gece yarısından itibaren başlayacak yürüyüşe katılmak üzere vatandaşlar Ulus Meydanı'na geliyor.
Güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alınmaya başlayan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylüyor.
Birinci Meclisten başlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar sürecek yürüyüş kapsamında bazı noktalara demir bariyerler konuldu.
Kızılay'dan TBMM'ye geçecek yürüyüş korteji için de güvenlik önlemleri alınırken, polis helikopteri görevlendirildi.
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