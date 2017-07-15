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Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanıyor | CANLI YAYIN
Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanıyor | CANLI YAYIN

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle İstanbul'un birçok semtinden yola çıkan İstanbullular bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gidiyor.

 

 



İlgili Konular 15 Temmuz Şehitler köprüsü
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