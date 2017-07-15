PKK, kaçırdığı baba ve oğlunu katletti

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Bu millet dünyaya da ders verdi

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, "Bu milletin çok özel olduğu bize anlatılır, kitaplardan okuruz, inanırız ama bire bir yaşamak kadar güzel bir şey yok. Bu millet dünyaya da ders verdi." dedi.