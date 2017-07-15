Erdoğan, İstanbul'a giderken F-16'lar ile selamlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ sanıklarının yargılanmalarıyla ilgili, "Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise." dedi.
Başbakan Yıldırım, "Millet için, vatan için, bayrak için inanç, namus, şeref için canlarını seve seve veren şehitler, bugün bizlerden dua bekliyor, Fatiha bekliyor. Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi
FETÖ darbe girişiminin 1. yılında 81 il tek yürek oldu. Meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi
15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla, etkinlik alanları üzerinde saat 03.00'e kadar uçuş yapılamayacak
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lılarca kaçırılan baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Halkıyla, devletiyle, milletiyle bir bütünlük oluştu. Nasıl Çanakkale'de yeniden dirildiysek 15 Temmuz'da da yeniden dirildik." dedi.
F-16 uçakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı
TBMM'de gece yapılacak 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamındaki pogramda protokol konuşmaları programdan çıkarılınca,. CHP, programa katılmama kararı aldı
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, "Bu milletin çok özel olduğu bize anlatılır, kitaplardan okuruz, inanırız ama bire bir yaşamak kadar güzel bir şey yok. Bu millet dünyaya da ders verdi." dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor
Uzun süredir rahatsızlığından dolayı İstanbul dışında bulunan ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında vefat etti. Derin'in cenazesi, Merkez Üç Hilal Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor
Başbakan Yıldırım, "Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur" dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mağduriyet varsa giderelim ama devlete ve millete kıyanları asla affetmeyelim." dedi.