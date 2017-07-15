Güncelleme: 22:01, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Acımız büyüktür, hüznümüz dağlar kadardır ama boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz. Kor ateşte olsa hüznümüzü yüreğimize gömecek, göz yaşlarımızı içimize akıtacağız bugün alçakları, hainleri sevindirmeyeceğiz. Millet için, vatan için, bayrak için inanç, namus, şeref için canlarını seve seve veren şehitler, bugün bizlerden dua bekliyor, Fatiha bekliyor. Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler alelade bir toprak parçası üzerinde yaşamıyoruz. Bu topraklar farklı, bu topraklar mübarek, bu topraklar 80 milyonun canının bir parçası, vatanıdır vatanımızdır. Bu toprakların her karışı bin yıl boyunca aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bu vatan topraklarının her bir karışında kahramanlık destanları vardır. Vatan namusumuzdur, şerefimizdir, onurumuzdur."

"15 Temmuz'da aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın liderliğinde meydanlara inmiş, bu gözü dönmüş hainlere dersini vermiştir, darbecilere darbeyi vurmuştur. Bugün de yarın da göğsümüz siper olacak, bu mübarek toprakları hiçbir hain çiğneyemeyecek. Buradan açık bir şekilde ifade ediyorum; bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler."

"Bugün oynadıkları tiyatrolar, bize yaşattıkları acıdan daha acı bir sonla bitecek. Kendi karanlıklarında yok olup gidecek, kendi bataklıklarında kuruyacak, ellerindeki kanda boğulacaklardır. Hiçbir zaman şiddete teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Kahramanca bu toprakları korumaya, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkacağız. Türkiye'nin yükselişine hiç kimse engel olamayacak."