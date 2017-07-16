Güncelleme: 01:15, 16 Temmuz 2017 Pazar

Türkiye genelindeki 90 bin camide selâlar okundu





15 Temmuz gecesi darbe girişiminde millete manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece 90 bin camide tekrar okundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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