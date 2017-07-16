Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- 15 Temmuz'un birinci yılı
- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
GÜNCEL
1- PKK mensuplarınca Tunceli'de 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
(Gümüşhane/12.30)
SPOR
1- Kırkpınar'da altın kemer sahibini buluyor.
- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
(Edirne/10.00/17.30)
2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları, Çin'de sona erecek.
-Türkiye, üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Macau/08.00)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İsviçreli Roger Federer ile Hırvat Marin Cilic arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Londra/16.00)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı, Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.
(Silverstone/15.00)
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.
14 Temmuz Fransa Milli Günü törenlerine davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüştükten sonra ortak basın açıklaması yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni"ne katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek