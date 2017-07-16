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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Temmuz 2017

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul) 

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

GÜNCEL

1- PKK mensuplarınca Tunceli'de 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(Gümüşhane/12.30) 

SPOR

1- Kırkpınar'da altın kemer sahibini buluyor.

- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.

(Edirne/10.00/17.30) 

2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları, Çin'de sona erecek.

-Türkiye, üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Macau/08.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İsviçreli Roger Federer ile Hırvat Marin Cilic arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Londra/16.00) 

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı, Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/15.00)



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