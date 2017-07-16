09:03, 16 Temmuz 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Temmuz 2017





656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- 15 Temmuz'un birinci yılı - "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) GÜNCEL 1- PKK mensuplarınca Tunceli'de 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (Gümüşhane/12.30) SPOR 1- Kırkpınar'da altın kemer sahibini buluyor. - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek. (Edirne/10.00/17.30) 2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları, Çin'de sona erecek. -Türkiye, üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. (Macau/08.00) 3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İsviçreli Roger Federer ile Hırvat Marin Cilic arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek. (Londra/16.00) 4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı, Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak. (Silverstone/15.00)

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