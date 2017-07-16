09:19, 16 Temmuz 2017 Pazar

Maden ocağında zehirlenme, 3 ölü





Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Gümüşgöze Beldesi’nde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Gümüşgöze Beldesi’nde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan öldü, 4 işçi tedavi altına alındı. Olay, Alansa Mevkii'ndeki özel bir şirketin işlettiği maden ocağında gece yarısı meydana geldi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan’ın öldüğünü, yardım için madene giren arkadaşları; Özkan Eliusta, Ramazan Kurt, Recep Özsoy ve Mehmet Yıldızhan da gazdan etkilenerek Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. 4 işçinin tedavilerine ve soruşturmaya devam ediliyor.

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