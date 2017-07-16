09:23, 16 Temmuz 2017 Pazar

İTO: "Milli Birlik Yürüyüşü Sonsuza Dek Sürecek"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis ve Komite Üyeleri, kurulları ve personeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen anma töreni ve Milli Birlik Yürüyüşü’nde iş dünyasını temsilen yerini aldı.



İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar başkanlığındaki heyet, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanına yürüdü.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Bizler, FETÖ’nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016’da ülkemizin ve milletimizin bir uçurumun kenarından dönüşüne şahitlik ettik. Bu ülkeyi o uçurumun kenarından çekip alan milletimizin iradesi ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu olmuştur. Devletimiz FETÖ ile yorulmadan, yılmadan mücadele etmeye devam ediyor. Son devlet düşmanı da hak ettiği cezayı alıncaya kadar mücadelenin süreceğine eminiz.



Bizlere düşen bu mücadeleye ekonomide güçlenerek destek vermektir ve İTO olarak 400 bin üyemizle bunun için çalışıyoruz.



O gece şehadet şerbetini içen 250 vatan evladına Allah’tan rahmet diliyoruz. 2 bin 196 gazimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.



15 Temmuz’u Unutmuyoruz, Unutmayacağız, Unutturmayacağız.”

