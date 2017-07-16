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Metrobüs seferleri normale döndü
Metrobüs seferleri normale döndü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreni sonrasında ekipler tarafından bölgede temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sona ermesiyle köprü yeniden ulaşıma açılırken, Metrobüs seferleri de normale döndü.

Anma töreni dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün 12.00'de çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz Şehitler köprüsü
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