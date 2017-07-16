Tarihçiler Kosova'daki camiye sahip çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ali Hadri Kosova Tarihçiler Birliği Deçan Şubesi, Priştine’de Merkez Cami’nin inşasına karşı çıkan grup ile ilgili açıklama yaptı.
Bu girişimin, kabul edilmez bir skandal ve bir bireysel grubun yersiz karşı koymasını teşkil ettiğini değerlendiren Ali Hadri Kosova Tarihçiler Birliği Deçan Şubesi, Merkez Cami’ye karşı olan bu gruba;
“Bizler bir kez daha, Kosova İslam Birliği, Priştine Belediyesi ve ülkemizdeki diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde inşa edilecek Priştine’deki Merkez Cami’ye karşı olan bu sözde aydınların bu tür girişimin, Kosova Arnavutları arasında ortak yaşam ve uyuma ağır zarar verdiğini tekrar belirtiyor, bu nedenle bu girişime karşı koymaları ve desteklememeleri için her iyi niyetli vatandaşımıza çağrıda bulunuyoruz.” dedi.
ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.
Matematik ödülü Fields Madalyası'nı kazanan tek kadın olan İranlı matematikçi Mirzakhani, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
Deçanlı tarihçiler Merkez Cami’nin en kısa zamanda inşa edilmesini istiyorlar
İsrail makamları, cuma günü yaşanan olayların ardından kapatılan Mescid-i Aksa'nın bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması kararı aldı
New York'ta Times Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende şehitler için dualar okundu, karanfiller dağıtıldı.
Filistin hükümeti, İsrail yönetimine, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki uygulamaları durdurma çağrısı yaptı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, darbe girişiminin birinci yıl dönümüyle ilgili, "NATO üyelerimizin herhangi birinde demokrasiye zarar verecek bir girişimin kabul edilemez olduğunu güçlü şekilde belirtmek isterim" dedi.
Çin'in Cilin eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu
Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.
İsrail makamları, dün Mescid-i Aksa’da yaşanan çatışmaların ardından kutsal mabedi bugün de kapalı tutarak, ezan okunmasına ve namaz kılınmasına izin vermedi
Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında sağlanan barış, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek Kolombiya Kültür Festivali'yle kutlanacak.
Sudan İşverenler Birliği Genel Müdürü Yusuf, Sudan'ın her alanda üzerine düşeni yapmasına rağmen, ABD'nin ticari yaptırımların kaldırılmasını 3 ay daha erteleme kararı almasının özel sektöre büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi
ABD'de federal mahkeme, polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız adamın ailesine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti
Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi