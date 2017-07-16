09:33, 16 Temmuz 2017 Pazar

Tarihçiler Kosova'daki camiye sahip çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ali Hadri Kosova Tarihçiler Birliği Deçan Şubesi, Priştine’de Merkez Cami’nin inşasına karşı çıkan grup ile ilgili açıklama yaptı.

Bu girişimin, kabul edilmez bir skandal ve bir bireysel grubun yersiz karşı koymasını teşkil ettiğini değerlendiren Ali Hadri Kosova Tarihçiler Birliği Deçan Şubesi, Merkez Cami’ye karşı olan bu gruba;

“Bizler bir kez daha, Kosova İslam Birliği, Priştine Belediyesi ve ülkemizdeki diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde inşa edilecek Priştine’deki Merkez Cami’ye karşı olan bu sözde aydınların bu tür girişimin, Kosova Arnavutları arasında ortak yaşam ve uyuma ağır zarar verdiğini tekrar belirtiyor, bu nedenle bu girişime karşı koymaları ve desteklememeleri için her iyi niyetli vatandaşımıza çağrıda bulunuyoruz.” dedi.