Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15, Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Bölgede hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum ve Kars'ta 29, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.
İTO’dan yapılan açıklamada, “Milli Birlik Yürüyüşü sonsuza dek sürecek bir yürüyüştür” denildi.
Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Gümüşgöze Beldesi’nde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı
15 Temmuz gecesi darbe girişiminde millete manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece 90 bin camide tekrar okundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ sanıklarının yargılanmalarıyla ilgili, "Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise." dedi.
Başbakan Yıldırım, "Millet için, vatan için, bayrak için inanç, namus, şeref için canlarını seve seve veren şehitler, bugün bizlerden dua bekliyor, Fatiha bekliyor. Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi
FETÖ darbe girişiminin 1. yılında 81 il tek yürek oldu. Meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan Serhildan Mahir kod adlı Mehmet Reşit Tunç olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi
15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla, etkinlik alanları üzerinde saat 03.00'e kadar uçuş yapılamayacak
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lılarca kaçırılan baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Halkıyla, devletiyle, milletiyle bir bütünlük oluştu. Nasıl Çanakkale'de yeniden dirildiysek 15 Temmuz'da da yeniden dirildik." dedi.
F-16 uçakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı
TBMM'de gece yapılacak 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamındaki pogramda protokol konuşmaları programdan çıkarılınca,. CHP, programa katılmama kararı aldı