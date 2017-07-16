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ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası
ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası

ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de yaşayan Türkler, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.
Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.

O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz" denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" (petitions) bölümünden https://petitions.whitehouse.gov/petition/i-would-our-government-stop-providing-safe-haven-fethullah-gulen-and-i-want-him-delivered-turkey petitions.whitehouse.gov adresinden ulaşılabiliyor.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Fetullah Gülen abd gülenin iadesi
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ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası
ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası

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