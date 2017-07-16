10:44, 16 Temmuz 2017 Pazar

Giresun'da tur otobüsü devrildi: 38 yaralı





Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gürcistanlı öğrencilerin bulunduğu yabancı plakalı tur otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nda devrildi. Kazada yaralanan 38 kişi, Giresun ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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