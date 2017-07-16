10:58, 16 Temmuz 2017 Pazar

Bingöl'de bir PKK'lı yakalandı



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Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir PKK'lının yakalandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Yayladere ilçesi kırsalında başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi. Operasyonda, arazi arama faaliyeti sırasında Gökçedal bölgesinde bir teröristin sağ olarak yakalandığı ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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