Filipinler'de Ebu Seyyaf 6 işçiyi kaçırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin dün ziyaret ettiği güneydeki Sulu eyaletinde Ebu Seyyaf militanları 6 işçiyi kaçırdı.
Sulu'ya bağlı Patikul kentindeki okulu basan yaklaşık 20 Ebu Seyyaf militanı, 6 boya ustası ve marangozu kaçırdı.
Militanların elinden kaçarak kurtulan bir işçinin ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polisin operasyonu sonucu rehinelerden biri daha kurtarıldı. Polisin, militanların elindeki 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Ebu Seyyaf'ın her bir işçi için 19 bin 800 dolar fidye talep ettiği bildiriliyor.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, dün, 8 Temmuz'da Patikul'da Ebu Seyyaf militanları ile ordu arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlere madalyalarını takdim etmek amacıyla eyaleti ziyaret etti.
Duterte, ziyaretinde yaptığı açıklamada, hükümet güçlerine Sulu'da ormanlık alanda hala elinde yabancı ve Filipinli rehine tutarak fidye isteyen Ebu Seyyaf militanlarını yok etme talimatı verdi.
Duterte'nin bugün de Jolo şehrindeki Camp Teofuldı Bautisto Hastanesini ziyaret etmesi bekleniyor.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.
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