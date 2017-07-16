İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

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İsrail polisi tarafından kapalı tutulan Harem-i Şerif'in bugün öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından kapılara metal arama dedektörleri yerleştirildi.
Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı." denilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanda Harem-i Şerif'in kapılarına X-ray cihazları ile Harem'in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı." ifadelerine yer verilmişti.
Açıklamada ayrıca daha sonra farklı güvenlik önlemlerinin de alınacağı ifade edilmişti.
İsrail Hükümet Sözücü Ofir Gendelman da daha önce yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın pazar gününe kadar kapalı kalabileceği imasında bulunarak, "Bugün (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bakan ve yetkililerle düzenlediği oturumda, Mescid-i Aksa'nın kapılarının ne zaman açılacağına ilişkin kararın pazar günü yapılacak olan kabine toplantısında açıklanmasına karar verildi." demişti.
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
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