12:13, 16 Temmuz 2017 Pazar

Çin'in Japonya sularını ilk ihlali iddiası





Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, daha önce girmedikleri Japon karasularında ilk kez görüldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Çin hükümetine ait iki sahil güvenlik gemisinden birinin Okinoshima, diğerinin de Tsushima adası yakınlarındaki sularda görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bunun Çin hükümetine ait gemilerin bölgedeki ilk sınır ihlali olduğuna dikkat çekildi.

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