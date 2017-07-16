12:31, 16 Temmuz 2017 Pazar

Tunceli'de PKK'nın bombacısı ölü ele geçirildi





Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın bombacısı olduğu belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'nın bombacısı olduğu belirlenen terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, dün İl Jandarma Komutanlığınca Başkalecik köyü bölgesinde "Şehit Jandarma 5 Kademe Uzman Çavuş Osman Öz-136 Operasyonu" düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir erkek terör örgütü mensubu silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Olay bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde bir kalaşnikof, 4 şarjör, 100 kalaşnikof fişeği, 2 el bombası, 2 telsiz kod çizelgesi, 2 sırt çantası, 2 palaska, 4 şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." Açıklamada, konuyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Başkalecik köyü muhtarı ve eşinin gözaltına alındığı kaydedildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ölü ele geçirilen teröristin, 10 yıl önce PKK'ya katılan "Seyit Rıza" kod adlı İskender Şahin olduğu belirlendi. Şahin'in, Tunceli-Pülümür bağlantılı Erzincan karayoluna el yapımı patlayıcı tuzakladığı ve mayınlama yaptığı, patlayıcılar konusunda uzman olduğu ve pek çok saldırıya katıldığı tespit edildi. Şahin'in, 16 Haziran'da otomobiliyle memleketi Gümüşhane'ye giden sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kaçırılarak katledilmesi olayına da karıştığı değerlendiriliyor.

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