12:46, 16 Temmuz 2017 Pazar

ABD ve Bulgaristan'dan enerji işbirliği





Bulgaristan ve ABD, Güneydoğu Avrupa’da enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla gelecekte Bulgaristan ile ABD arasında enerji alanında işbirliği yapılması görüşü etrafında birleştiler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi ve Uluslararası Enerji Sorunları Koordinatörü Meri Uorlik ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Bulgaristan ile Yunanistan arsındaki doğalgaz bağlantısı projesinde kaydedilen ilerleme ve projeyle ilgili gelecek çalışmalar, Avrupa Birliği’nin (AB) Kuzey Akım-2 projesi konusundaki pozisyonu, nükleer enerji kaynaklarını çeşitlendirme imkanları ve Belene Nükleer Enerji Santrali projesi ele alındı. Meri Uorlik, ABD’nin enerji kaynaklarının ve tedarik güzergahlarının çeşitlendirilmesine ilişkin projelerin gerçekleştirilmesine destek verilmesine yönelik olan AB’nin enerji politikasına ilişkin yükümlülükleri hakkında bilgi verdi. Görüşmenin katılımcıları, Güneydoğu Avrupa’da enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla gelecekte Bulgaristan ile ABD arasında enerji alanında işbirliği yapılması görüşü etrafında birleştiler

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