12:56, 16 Temmuz 2017 Pazar

Somali'nin internet hattı koptu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Panama bayraklı MSC’ye ait konteyner gemisi demir sürükleyerek Somali’ye internet sağlayan sualtı fiberoptik kablosunu kopardı. Somalili yetkililer gemiyi alıkoydu.

MSC Alice isimli gemi, Mogadişu Limanı yakınlarında demir sürükleyerek ülkenin önde gelen İnternet Servis Sağlayıcıları'nın kullanmakta olduğu sualtı fiberoptik kablosunu kopardı. Somali'nin 24 Haziran’dan bu yana internet kesintisi yaşadığı bildirildi.

Panama bayraklı bir konteyner gemisi olan MSC Alice, Mediterranean Shipping Company tarafından işletiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı fakat kabloda meydana gelen hasarla ilgili henüz net birşey söylenemeyeceği bilgisi verildi.

Deniz Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Somalili yetkililer kablonun onarılarak en geç bir hafta içerisinde internet erişiminin sağlanacağını umut ediyor. Somali hükümetinden alınan bilgide internet kesintisinin ülkeye zararının günlük 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.