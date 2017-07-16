13:20, 16 Temmuz 2017 Pazar

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.

Kuveyt Haber Ajansı'nın (KUNA) haberine göre, kabulde, Başbakan Vekili, Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid es-Sabah, Emirlik Divanı Danışmanı Muhammed Dayfullah Şerrar ve Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Enformasyon Bakanı Vekili Şeyh Muhammed el-Abdullah es-Sabah hazır bulundu.

Haberde, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.