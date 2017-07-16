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Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı

Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Ab Kamari ilçesinde 8 askeri kaçırdığı bildirildi.

Badgis Valiliği Sözcüsü Zaher Bahand, ilçedeki karakola baskın yapan militanların, 8 askeri kaçırdığını söyledi.

Askerlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Bahand, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Bahand, ilk incelemeler doğrultusunda karakoldaki bir askerin örgütle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, askerlerin kaçırıldığı ve karakolun kontrolünün de ele geçirildiği iddia edildi.



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