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Ege'ye yağış geliyor
Ege'ye yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği bölgede, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa salı günü yağışlı olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen ve perşembe gününden itibaren etkili olan sıcak hava dalgasının etkisini yitirmeye başladığını söyledi.

İzmir'de cuma günü termometrelerin 39 dereceyi gördüğünü belirten Gültekin, kuzeyden gelen yağış sisteminin etkisiyle sıcaklığın düşmeye başladığını ve mevsim normalleri olan 33 dereceye kadar indiğini kaydetti.

Sıcaklıklardaki düşüşün çarşambaya kadar süreceğini bildiren Gültekin, "İzmir'de yarın beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece. Salı günü 29 dereceye kadar düşecek. Salı günü İzmir'de kent merkezi de dahil yağış bekliyoruz. Yağışlar bölgenin kuzeyinde, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa ile İzmir'in kuzey ilçelerinde daha etkili olacak." diye konuştu.

Bölgenin kuzeyinde sıcaklığın mevsim normallerinin 5 derece kadar altına inmesini beklediklerini anlatan Gültekin, güneydeki Aydın'da da uzun yıllar ortalamasının altında değer



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