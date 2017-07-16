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16:35, 16 Temmuz 2017 Pazar
Afrika
13:54, 16 Temmuz 2017 Pazar

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Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü

Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Senegal'in başkenti Dakar'daki Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrası stadın duvarı çöktü. 8 kişinin öldüğü,49 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.
Uzatmalarda attığı golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın sahibi oldu.

Senegal basınına göre son düdüğün ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Daha sonra yaşanan panikte stadyumun duvarı çöktü.



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