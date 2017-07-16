Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Senegal'in başkenti Dakar'daki Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrası stadın duvarı çöktü. 8 kişinin öldüğü,49 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.
Uzatmalarda attığı golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın sahibi oldu.
Senegal basınına göre son düdüğün ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Daha sonra yaşanan panikte stadyumun duvarı çöktü.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı
İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.
Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 7 sivil öldü
Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile basına kapalı bir görüşme yaptı
MSC’ye ait konteyner gemisi demir sürükleyerek Somali’ye internet sağlayan sualtı fiberoptik kablosunu kopardı.
Bulgaristan ve ABD, Güneydoğu Avrupa’da enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla gelecekte Bulgaristan ile ABD arasında enerji alanında işbirliği yapılması görüşü etrafında birleştiler
Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, daha önce girmedikleri Japon karasularında ilk kez görüldüğü bildirildi.
İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.
Filipinler Sulu eyaletinde okul basan militanlar 6 işçiyi kaçırdı
ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.
Matematik ödülü Fields Madalyası'nı kazanan tek kadın olan İranlı matematikçi Mirzakhani, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.