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14:51, 16 Temmuz 2017 Pazar

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Mescid-i Aksa ibadete açıldı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Müslümanların ilk etapta Aksa'nın Aslanlı Kapısı'na (El-Esbat) kurulan metal dedektörlerinden geçirilerek içeriye alındığı belirtildi.

"Mescid-i Aksa Vakfı yetkilileri ve namaza gelenlerin Harem-i Şerif'e girmeye başladığı" kaydedilen açıklamada, "Girişlere yaş sınırlaması getirilmedi. Harem-i Şerif'in diğer kapıları da karar gereği kademeli olarak açılacak." denildi.

Öte yandan aralarında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani ve Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in de bulunduğu bazı Müslümanlar, İsrail'in bu uygulamasını protesto etti ve aranarak Aksa'ya girmeyi reddetti.

İsrail polisi Harem-i Şerif'in kademeli olarak açılacağının açıklamasının ardından bu sabah üç gündür kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, durumu değerlendirmek amacıyla İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet ve Kudüs Polis Bölge Müdürü ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Harem-i Şerif'in yarın öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak Müslümanlara, ziyaretçilere ve turistlere açılması kararı aldı." denilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörlerinin yerleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Aynı zamanda Harem-i Şerif'in kapılarına X-ray cihazları ile Harem'in dışına çevreyi gözetleme amacıyla kameraların yerleştirilmesi kararı alındı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.



İlgili Konular israil filistin
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