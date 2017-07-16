Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:35, 16 Temmuz 2017 Pazar
Avrupa
15:07, 16 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu

Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SoloTürk, İngiltere’de katıldığı hava gösterilerinde büyük beğeni topladı

Fairford kentinde düzenlenen "Royal International Air Tattoo 2017" (RIAT) gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin ilgi odağı oldu.

Yüzden fazla ülkenin temsil edildiği RIAT’ta tüm dikkatleri üzerine çeken SoloTürk pilotları Yüzbaşı Erkan Günar ve Serdar Doğan, gösterilerinin ardından standına gelenlere F-16 posterlerini imzaladı.

Perşembe günü 2 F-16 ve bir tanker uçakla Konya’dan 4 saatlik uçuşla Fairford Hava Üssüne gelen SoloTürk ekibinde, pilotların yanı sıra 11 teknik personel de yer alıyor.

SoloTürk, Türk Hava Kuvvetlerinin yüzüncü kuruluş yıldönümünün kutlandığı 2011’de, dünyanın en büyük hava gösterilerinden biri olan RIAT’da en iyi hava gösterisi dalında birinci gelmiş ve “Kral Hüseyin Hatıra Kılıcı” ile ödüllendirilmişti.



İlgili Konular solotürk İngiltere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
15 Temmuz şehitleri için Ukrayna'da anma etkinlikleri
15 Temmuz şehitleri için Ukrayna'da anma etkinlikleri

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı 16 ölü
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü

Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu

Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.
Suriye'de quot çatışmasızlık bölgesi quot ne saldırı
Suriye'de "çatışmasızlık bölgesi"ne saldırı

Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 7 sivil öldü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü 8 ölü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü

Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı

Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile basına kapalı bir görüşme yaptı
Somali'nin internet hattı koptu
Somali'nin internet hattı koptu

MSC’ye ait konteyner gemisi demir sürükleyerek Somali’ye internet sağlayan sualtı fiberoptik kablosunu kopardı.
ABD ve Bulgaristan'dan enerji işbirliği
ABD ve Bulgaristan'dan enerji işbirliği

Bulgaristan ve ABD, Güneydoğu Avrupa’da enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla gelecekte Bulgaristan ile ABD arasında enerji alanında işbirliği yapılması görüşü etrafında birleştiler
Çin'in Japonya sularını ilk ihlali iddiası
Çin'in Japonya sularını ilk ihlali iddiası

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, daha önce girmedikleri Japon karasularında ilk kez görüldüğü bildirildi.
İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu
İsrail polisi Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu

İsrail polisi üç gündür ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektörleri kurdu.
Filipinler'de Ebu Seyyaf 6 işçiyi kaçırdı
Filipinler'de Ebu Seyyaf 6 işçiyi kaçırdı

Filipinler Sulu eyaletinde okul basan militanlar 6 işçiyi kaçırdı
ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası
ABD'deki Türklerden Gülen'in iadesi için imza kampanyası

ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.
Matematiğin Nobel'ini alan tek kadın öldü
Matematiğin Nobel'ini alan tek kadın öldü

Matematik ödülü Fields Madalyası'nı kazanan tek kadın olan İranlı matematikçi Mirzakhani, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Haberler

İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
İngiltere'de PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

"İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir"
quot İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir quot

Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış
Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış

Kuveyt, ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı
Kuveyt ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı

Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor
Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor

Katar krizi için İngiltere de devrede
Katar krizi için İngiltere de devrede

AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası
AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 